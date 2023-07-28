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Milli halterci Kaan Kahriman, gençlerde 3 altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Kaan Kahriman, Romanya'da organize edilen Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde genç erkekler 67 kiloda 3 altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu oldu.

Tuncay Yazıcı  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Milli halterci Kaan Kahriman, gençlerde 3 altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Kaan Kahriman, koparmada 137, silkmede 156 ve toplamda da 293 kiloluk derecelerle 3 altın madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa şampiyonu olan sporcu, kulübü ve antrenörleri ile ailesini kutladı.

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