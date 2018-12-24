Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray

İSTANBUL - Emrah Oktay

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında gösterdiği performansla beklentilerin gerisinde kaldı.

Ligde geçen sezon teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezona 22. şampiyonluk hedefiyle başladı.

Sezonun ilk 4 maçını kazanan Galatasaray, ilk 9 haftanın 7'sini lider geçti. Ligin 10. haftasında liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran sarı-kırmızılı ekip, arka arkaya puan kayıpları yaşadı.

İlk yarıyı 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle kapatan sarı-kırmızılı takım, 29 puanla lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde yer aldı.

Galatasaray, ligdeki 17 maçta 30 gol atarken kalesinde 21 gole engel olamadı.

Sahasında maç kaybetmedi

Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ligde iç sahada mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasından sonra rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.

Galatasaray, evindeki son 28 lig maçının 23'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

Tüm mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray'ın son 3 sezonda yaşadığı deplasman sıkıntısı bu sezonun ilk yarısında da devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 17 haftada aldığı 4 mağlubiyeti de dış sahada yaşadı.

Sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlikle 19 puan toplayan Galatasaray, deplasmanda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve 10 puan elde etti.

Sakatlıklar yakasını bırakmadı

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında 11 futbolcu sakatlık yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekibin yaşadığı düşüşte, birçok futbolcusunu sakatlığa kurban vermesi etkili oldu.

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında Emre Akbaba 10, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok ve Yuto Nagatomo 4'er, Fernando Reges, Serdar Aziz ile Selçuk İnan 3'er, Henry Onyekuru 2, Maicon Roque ve Sofiane Fegrouli 1'er maçı sakatlıklar nedeniyle kaçırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor müsabakalarına, sakat ile cezalı futbolcularından dolayı 7'şer eksikle çıkmak zorunda kaldı.

Sarı-kırmızılı futbolculara 19 maç ceza

Galatasaraylı futbolcular, sezonun ilk yarısında 19 maç ceza aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı futbolcuları Mariano Filho ile Fernando Reges, birer maçı sarı kart cezası nedeniyle kaçırdı.

Galatasaraylı futbolcuların aldığı diğer 17 maçlık ceza ise ağır ihlaller nedeniyle çıktı.

Ligin 4. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası verilen Younes Belhanda, Kasımpaşa, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarında forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı takımda Serdar Aziz ise 13. haftadaki Atiker Konyaspor maçında hakeme top fırlattığı için 3 maçla cezalandırıldı. Bir maçlık cezasını Türkiye Kupası'nda çeken Serdar, ligdeki Beşiktaş ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde forma giymedi.

Fenerbahçe derbisinin faturası ağır oldu

Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olaylar, Galatasaray'a pahalıya mal oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, müsabaka hakemine yönelik hakareti ile sonrasındaki açıklamaları nedeniyle toplamda 10, saha içindeki kavgadan dolayı da Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 8, sarı-kırmızılı futbolculardan Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3 maç ceza verdi.

Fatih Terim'in 2 maç cezası kalırken, Hasan Şaş cezasını son haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında tamamladı.

Cezalarını kupa maçlarında da çekmelerinden dolayı, Ryan Donk 5, Badou Ndiaye 4, Garry Rodrigues ise 3 lig müsabakasında forma giyemedi.

Santrfor eksikliği hissedildi

Galatasaray'da santrfor bölgesindeki sayısal eksiklik, takımın performansını olumsuz etkiledi.

Geçen sezonu, rakip fileleri 29 kez havalandırıp, gol kralı olarak tamamlayan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına satıldı. Bu futbolcunun yerine transfer gerçekleştirilemeyince, Galatasaray ilk yarıyı santrfor bölgesinde Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Muğdat Çelik ile geçirdi.

Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş, sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemedi. Eren, ilk yarıyı 7 golle tamamlarken, Sinan Gümüş 1 kez fileleri havalandırdı.

Fazla süre bulamayan Muğdat Çelik ise ligde gol sevinci yaşayamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamadı

Galatasaray, doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz'in Porto, Almanya'nın Schalke 04 ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı grubu, 4 puanla 3. sırada tamamladı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, son 32 turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti.

Sezon başında TFF Süper Kupa'yı penaltılarda Akhisarspor'a kaptıran Galatasaray, 5. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda ise son 16 turuna kaldı.