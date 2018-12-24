Yeni Malatyaspor'da ilk yarı 'rüya' gibi geçti

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ilk yarıyı 29 puanla tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligdeki en parlak dönemini geçiriyor.

MALATYA - Volkan Kaşik

Malatya ekibi, deplasmanda 3-1'lik Göztepe galibiyetiyle başladığı sezonun ilk yarısını 27 puan hedefinin üzerinde tamamladı.

Sarı-siyahlılar, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde zorlu rakiplerini geride bırakarak adını puan cetvelinde üst sıralara yazdırdı.

Ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, 29 puan topladı. Süper Lig'de bugün yapılacak 17. haftanın son iki maçı öncesi sarı-siyahlılar averajla 3. sırada bulunuyor.

Söz konusu 17 müsabakada 26 gol atan ve kalesinde 16 gol gören sarı-siyahlılar, ligde konuk ettiği Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u yendi, deplasmanda Medipol Başakşehir ile berabere kaldı, Beşiktaş'a ise mağlup oldu.

İç saha maçlarında daha başarılı

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon iç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çekti.

Sarı-siyahlı takım, ligde çıktığı 8 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Seyircisi önünde 8 maçta 17 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

Evkur Yeni Malatyaspor, iç sahada oynadığı maçlarda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor'u yenerken, Demir Grup Sivasspor ve Akhisarspor ile berabere kaldı. Sarı-siyahlı ekip, seyircisi önünde sadece Atiker Konyaspor maçından puansız ayrıldı.

Malatya ekibi, bu sezon sahasında oynadığı 8 maçın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-siyahlılar, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında gol yemedi.

Deplasmanda 12 puan topladı

Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda ise istediği performansı sergileyemedi.

Sarı-siyahlılar, bu sezon konuk olduğu 9 maçta üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Deplasmandaki 9 maçta 12 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.

Geçen sezona göre daha başarılı

Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezona göre bu sezon daha başarılı bir grafik çiziyor.

Tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, ilk 17 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 22 puan toplamıştı.

Malatya ekibi, 2017-2018 sezonunun ilk yarısında 21 gol atıp 24 gol yemişti.

"Büyüklere" geçit vermedi

Sarı-siyahlı takımın sezonun ilk yarısında büyük takımlara karşı gösterdiği performans da dikkati çekti.

Sezonun ikinci haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, 5. haftada konuk olduğu Beşiktaş'a ise 2-1 mağlup oldu.

Ligin 7. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan sarı-siyahlılar, ligin 10. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0, 12. haftada ise Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti.

Kupada da yoluna devam ediyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadelesini sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında konuk ettiği Kırklarelispor'u 1-0 yenen, 5. turun ilk maçında ise Etimesgut Belediyespor'u 2-0 geçen Malatya temsilcisi, 5. tur rövanş mücadelesinde de rakibini 2-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Sarı-siyahlılar son 16 turu kura çekiminde Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile eşleşti.