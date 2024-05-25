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Spor, Futbol

Süper Lig'den düşen üçüncü takım Pendikspor oldu

Trendyol Süper Lig'den düşen üçüncü takım Pendikspor oldu.

Hilmi Sever  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Pendikspor oldu

istanbul

VavaCars Fatih Karagümrük'ün, Yılport Samsunspor'u 3-1 mağlup etmesiyle Pendikspor ligden düştü.

Karagümrük bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti. Bir maçı eksik MKE Ankaragücü de 40 puana sahip. 37 puanı bulunan Pendikspor yarın oynayacağı Gaziantep FK maçını kazanıp 40 puana ulaşsa dahi üçlü averajda Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü'nün gerisinde kaldığı için ligden düşmesi son maçı öncesinde kesinleşti.

Daha önce Süper Lig'den düşmesi kesinleşen takımlar İstanbulspor ve VavaCars Fatih Karagümrük olmuştu.

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