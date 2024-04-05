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Spor, Futbol

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Hilmi Sever  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor farklı gerekçelerle disipline verildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Trendyol 1. Lig'den Kocaelispor, Göztepe, Altay ve Erzurumspor ile Adanasporlu futbolcu Diakite ve Eyüpspor antrenörü Uğur Uçar'ı da disipline sevk etti.

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