Dolar
36.52
Euro
37.86
Altın
2,844.96
ETH/USDT
2,230.50
BTC/USDT
84,587.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden cami olan, restorasyonu tamamlanarak geçen yıl tekrar ibadete açılan Kariye Camisi'nde 80 yıl sonra ilk teravih namazı kılınıyor.
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 5 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Can Öcal  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 3. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor, PFDK'ye sevk edildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle disipline gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
Türkiye-Afrika Medya Forumu'nda kamu diplomasisi ve stratejik iletişim konuşuldu
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasındaki silahlı saldırıya ilişkin iddianamenin detaylarına ulaşıldı
Sadakataşı Derneği ramazanda Lübnan ve Suriye'de 900 aileye yardımda bulunacak

Benzer haberler

Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Andriy Shevchenko, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

TFF, Zeno Grup Optik ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
PFDK, Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a da 1 maç men cezası verdi

PFDK, Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a da 1 maç men cezası verdi
Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet