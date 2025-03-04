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Spor, Futbol

Süper Lig'den 3 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Süper Lig'den 3 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, Fenerbahçe ve Göztepe kulüpleri çeşitli nedenlerden dolayı kurula sevk edildi.

Galatasaray Kulübü yöneticisi Can Natan ile Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Fethi Pekin, kulüplerinin internet sitelerinden yaptıkları açıklamalar nedeniyle kurula sevk edilen isimler oldu.

ikas Eyüpspor futbolcusu Caner Erkin ve Galatasaray Futbol Takımı'nın kaleci antrenörü Yılmaz Yüksel de tedbirli olarak kurula sevk edildi.

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