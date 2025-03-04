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Spor, Futbol

PFDK, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 46 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a toplam 46 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
PFDK, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 46 gün hak mahrumiyeti cezası verdi Fotoğraf: Göktuğ Ergün/AA

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ve Doğan'ın yaptığı açıklamalarına 23'er gün hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra toplamda 750 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Trabzonspor Kulübü'ne ise farklı gerekçelerle toplam 1 milyon 168 bin lira para cezası uygulandı.

Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'ye ise çeşitli nedenlerle 168'er bin lira para cezası verildi.

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