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Spor, Futbol

Süper Lig'de program değişikliği

Ligin 23. haftasında 2 Şubat'ta oynanacağı açıklanan Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçı bir gün sonraya alındı.

Emrah Oktay   | 30.01.2021
Süper Lig'de program değişikliği

İstanbul

Süper Lig'in 22. haftasında bugün oynanan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının 19. dakikada ertelenmesi nedeniyle Alanya temsilcisinin 2 Şubat'ta yapacağı Hes Kablo Kayserispor müsabakasının da günü değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, bugün saat 16.00'da başlayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendiği belirtildi.

Bu müsabakanın yarına ertelenmesi nedeniyle daha önce açıklanan program gereği 2 Şubat Salı günü saat 16.00'da oynanması planlanan Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor 23. hafta karşılaşması da 3 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'ya alındı.

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