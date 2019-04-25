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Spor, Futbol

Süper Lig'de perde yarın açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın ilk maçı yarın Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanacak.

Ercan Doğan   | 25.04.2019
Süper Lig'de perde yarın açılıyor

İstanbul

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın oynanacak Medipol Başakşehir-Göztepe maçıyla başlayacak.

3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 30. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)


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