Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.59
Dolar
5.90
BIST 100
96,297.33
Altın
1,276.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes 18 yıllık özlemi bitirmek için sahada

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında yarın İspanya'da Barcelona Lassa'yı yenmesi durumunda 18 yıl sonra Dörtlü Final'e kalacak.

Erkan Tiryaki   | 25.04.2019
Anadolu Efes 18 yıllık özlemi bitirmek için sahada

Istanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımını yenmesi durumunda 18 yıllık özlemini bitirerek adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak serinin dördüncü maçı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Play-off çeyrek final üçüncü maçında rakibini deplasmanda 34 sayı farkla 102-68 yenen Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçti. Lacivert-beyazlı ekip, rakibini bir kez daha mağlup etmesi durumunda seriyi 3-1'e getirip 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.

Tarihinde 1999-2000 ve 2000-2001'de (Suprolig) Dörtlü Final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalmaya çalışacak.

Anadolu Efes, serideki dördüncü maçı kaybetmesi durumunda ise Dörtlü Final'e kalacak son takımı 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma belirleyecek.

Türk derbisi ihtimali büyük

Anadolu Efes, turu geçmesi durumunda Dörtlü Final'in ilk maçında Zalgiris-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko da Dörtlü Final'e kalmak için büyük bir avantaja sahip.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, rakipleri karşısında birer galibiyet daha alması durumunda tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de yer alacak ve birbirine rakip olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de koalisyon pazarlıkları
Ermeni meselesinde artık değişim zamanı
İspanya’da erken seçimden nasıl bir siyasi tablo çıkar?
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği

Benzer haberler

Anadolu Efes'ten deplasmanda farklı galibiyet

Anadolu Efes'ten deplasmanda farklı galibiyet

Fenerbahçe Dörtlü Final için sahada

Fenerbahçe Beko seride öne geçti

Potada derbi heyecanı

Potada derbi heyecanı
Anadolu Efes İspanya'da avantaj peşinde

Anadolu Efes İspanya'da avantaj peşinde
Bucks 18 yıl sonra tur atladı

Bucks 18 yıl sonra tur atladı