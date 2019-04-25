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Spor, Futbol

Manchester derbisi City'nin

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 2-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Yunus Kaymaz   | 25.04.2019
Manchester derbisi City'nin

İstanbul

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 2-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. 

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Manchester United, Liverpool ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'yi Old Trafford Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Manchester City, 54. dakikada öne geçti. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Bernardo Silva, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

66. dakikada Alman futbolcusu Leroy Sane ile farkı ikiye çıkaran Manchester City, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korudu ve derbi mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından puanını 89'a çıkaran Manchester City, liderliği 88 puana sahip Liverpool'dan aldı. Manchester United ise 64 puanda kaldı.

Arsenal deplasmanda yenildi

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 90 dakika sahada kaldığı maçta Arsenal, deplasmanda Wolverhampton'a 3-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini 28. dakikada Ruben Neves, 37. dakikada Matt Doherty ve 45. dakikada Diogo Jota atarken, başkent ekibinin tek golü 80. dakikada Sokratis'ten geldi.

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