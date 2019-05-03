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Spor, Futbol

Süper Lig'de iki maçın başlama saatinde değişiklik

Spor Toto Süper Lig'de 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor ve Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçları saat 20.00'den 20.30'a alındı.

Ercan Doğan   | 03.05.2019
Süper Lig'de iki maçın başlama saatinde değişiklik

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs'ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor ve Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarının başlama saatinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre daha önce 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacağı açıklanan iki karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak değiştirildi.

Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u Bahçeşehir Okulları Stadı'nda konuk edecek. Trabzonspor ise İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medical Park'ta karşı karşıya gelecek.

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