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Spor, Futbol

Süper Lig'de heyecan 16. hafta maçlarıyla sürecek

Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında yarın Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Emrah Oktay   | 19.12.2019
Süper Lig'de heyecan 16. hafta maçlarıyla sürecek

İstanbul

Futbolda Süper Lig'in 16. haftası yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

21 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Aralık Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

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