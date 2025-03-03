Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı. Lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bırakırken, Fenerbahçe haftayı kayıpsız kapattı ve zirveyle puan farkını 4'e düşürdü.
İstanbul
Haftanın kapanış gününde Gaziantep FK, ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor'u 1-0 yendi. RAMS Başakşehir, Net Global Sivasspor engelini 1-0'la geçerken, Göztepe ile Reeder Samsunspor 2-2 berabere kaldı.
Kasımpaşa'yla deplasmanda 3-3 berabere kalan Galatasaray puanını 65'e yükseltti. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 61 yaptı ve ilk sırayla aradaki farkı 4'e indirdi.
Ligde 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: 0-0
Beşiktaş-Bellona Kayserispor: 2-0
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 3-1
Kasımpaşa-Galatasaray: 3-3
Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: 3-0
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-0
Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: 3-1
RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: 1-0
Göztepe-Reeder Samsunspor: 2-2
27. haftanın programı
7 Mart Cuma
20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa (Grey Beton Bodrum)
8 Mart Cumartesi
13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)
9 Mart Pazar
13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe (BG Grup 4 Eylül)
16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Gain Park)
10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)