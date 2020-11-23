Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında, Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Haftaya averajla lider giren Aytemiz Alanyaspor, bu hafta da Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğundaki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 2-0, Fenerbahçe de Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.
Yeni Malatyaspor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.
Sonuçlar
Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 2-2
İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 2-1
Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1
Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Göztepe-MKE Ankaragücü: 3-1
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-5
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 3-2
Yeni Malatyaspor (Bay)
10. hafta
27 Kasım Cuma:
19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
28 Kasım Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)
16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
29 Kasım Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
30 Kasım Pazartesi:
19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
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