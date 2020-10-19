Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Süper Lig'de 5. hafta, bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a evinde 2-1 yenilirken Akdeniz temsilcisi puanını13'e yükselterek haftayı zirvede kapattı.
Gençlerbirliği de başkentte oynanan karşılaşmada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.
Süper Lig'in 5. haftasında yapılması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.
Beşiktaş'ın maç yapmadan (bay) geçtiği ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 5-3
Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-3
İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-2
Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-1
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 1-1
Göztepe-Fenerbahçe: 2-3
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 1-2
6. hafta
23 Ekim Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
24 Ekim Cumartesi:
16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Kazım Karabekir)
19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Atatürk)
Not: Süper Lig'in 6. haftasında yapılması gereken MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.