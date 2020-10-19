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Spor, Futbol

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum

Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Emrah Oktay   | 19.10.2020
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum

İstanbul

Genç teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça önde baskı yapma planıyla başladıklarını belirten Atan, "İlk yarıdaki oyun tatmin ediciydi. Kırmızı kart olduktan sonra Galatasaray ikinci yarıda çok iyi mücadele etti. Bize çok fazla boş alan bırakmadılar. Bir eksikliğimizi gördük. İkinci yarı daha fazla kreatif olacağımızı bekliyordum. Galatasaray bizi iyi durdurdu. Oyunun sonunda bir şans golüyle maçı kazandık. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Mental ve duruş olarak galibiyeti isteyen Alanyaspor vardı. Kazandığımız için çok mutluyuz. İlk başladığımız günden beri bize olumlu reaksiyon veren oyuncularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Şampiyonluk hayali kurduklarını aktaran Çağdaş Atan, "Alanyaspor olarak devamlı gelişerek geliyoruz. 'Şampiyonluk' büyük bir kelime, 'Şampiyonluğa oynamak' büyük bir cümle. Bunları kelimeyi ve cümleyi ağzımıza almaktan asla korkmuyoruz. Son analiz toplantısında da aynı cümleleri kurduk. Bu maç bizim için bir seviye maçıydı ve seviyemizi gördük. Tabii ki devamlılık önemli. Takımımız zirveye oynamak istiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Sivasspor gibi ciddi rakiplerimiz var. Yarışmacı ve zirvedeki takım olmak istiyoruz. Şampiyonluk kelimesi de Alanyaspor olarak ağzımıza yakıştığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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