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Spor

Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası Ankara'da düzenlenecek

Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası, 23-25 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek.

Sinem Er   | 19.10.2020
Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası Ankara'da düzenlenecek

Ankara

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasında, Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası, 23-25 Ekim tarihlerinde, Bahçelievler Buz Pateni Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Organizasyon, YouTube üzerinden, "Buz Pateni TV" kanalından canlı yayınlanacak.


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