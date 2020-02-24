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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Süper Ligde 23. hafta yapılan iki maçla tamamlandı. Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir liderliğe yükseldi.

Süha Gür   | 24.02.2020
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Süper Lig'de 23. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek, liderliğe yükseldi. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 ile geçti.

Haftaya maç eksiğiyle lider giren Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

Süper Lig'de 23. haftada oynanan derbi maçta ise Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

Sonuçlar

Ligin 23. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 2-2

Göztepe-Gaziantep FK: 1-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-0

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 1-2

Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: 2-0

24. haftanın programı

Ligin 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

28 Şubat Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

29 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

2 Mart Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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