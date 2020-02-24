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Spor, Futbol

Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Yukatel Denizlispor maçında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti.

Emrah Oktay   | 24.02.2020
Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti Fotoğraf: Murat Karadağ / AA

İstanbul

Yukatel Denizlispor maçında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, vefat etti.

Lacivert-beyazlı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçının ikinci yarısında tribünde rahatsızlanan ve kalp krizi şüphesiyle Beyoğlu'ndaki İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin, hayatını kaybetti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Çapa: Maçla ilgili konuşmanın bir anlamı yok 

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, eski sportif direktörleri Nursal Bilgin'in vefatı nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çapa, müsabaka hakkında değerlendirme yapmayacağını belirterek, "Üzücü haberi karşılaşmadan sonra aldık. Bizim için buruk bir sevinç oldu. Sevdiğimiz bir insanı kaybettik. Geleli 3 hafta oldu. Günün 20 saatini birlikte geçirdiğimiz bir ağabeyimizdi. Maçla ilgili konuşmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Bülent Uygun: Camiamızın başı sağolsun

Yukatel Denizlispor'un başındaki ilk maçına çıkan teknik direktör Bülent Uygun ise Nursal Bilgin'in hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, "Türk futbolumuzun ve kıymetli camiamızın başı sağolsun." dedi.

Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Nursal Bilgin, bir taraftarın forma için canını vereceği kadar sevdiğinin göstergesi. Kasımpaşa'da bir idol olacaktır. Maçta takımının kazanması için tüm yüreğiyle tribünde mücadelesini verdi. Spor camiamızın başı sağolsun." diye konuştu.

Maçı değerlendiren Uygun, "Yedi haftalık bir süreçte gelen takımsal problemleri iki gün içinde değiştirmeye ve biraz daha farklı bir boyutta mücadele etmeye çalıştık. Gole kadar bir şeyler ürettik. İkinci gole kadarki reaksiyonumuz gayet iyiydi. Sonuçta Kasımpaşa bizden biraz daha iyi oynadı, daha çok istedi ve mücadele ederek hak ettikleri 3 puanı aldı. Rakibimizi tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Bülent Uygun, ligin 24. haftasında sahalarında yapacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasına değinerek, "Büyük camialar taraftarlarıyla bir arada durmuştur. Hafta sonu oynayacağımız Yeni Malatyaspor maçında onların desteğine ihtiyacımız var. Malatyaspor maçının önemi bir kat daha arttı. Bu mağlubiyeti telafi ederek taraftarımızla bağımızı sağlayacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulundu. 

Kasımpaşalı futbolculardan Bilgin ailesine taziye ziyareti

Bilgin'in bir dönem görev yaptığı Kasımpaşa Futbol Takımı, maçın ardından hastaneye geldi.

Eski Kasımpaşalı futbolcular Veysel Sarı ve Karim Hafez de hastaneye gelenler arasında yer aldı.

Kasımpaşalı futbolcular ve idareciler, Bilgin ailesine taziyede bulunduktan sonra hastaneden ayrıldı.

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