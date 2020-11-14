Fenerbahçeli futbolcu Valencia'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Enner Valencia'nın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
İstanbul
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia'nın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.