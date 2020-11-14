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Fenerbahçeli futbolcu Valencia'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Enner Valencia'nın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Emre Doğan   | 14.11.2020
Fenerbahçeli futbolcu Valencia'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia'nın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." denildi.

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