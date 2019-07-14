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Spor, Futbol

Süper Lig'de fikstür çekimi 17 Temmuz'da yapılacak

Futbolda 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi, 17 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Metin Arslancan   | 14.07.2019
Süper Lig'de fikstür çekimi 17 Temmuz'da yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de yine aynı salonda gerçekleştirilecek.

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