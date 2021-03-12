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Spor, Futbol

Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı

Antalya'nın Süper Lig'deki futbol takımları Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın 15. kez karşılaşacak.

Oktay Özden   | 12.03.2021
Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı

Antalya

Ligde 5. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor ile 10. sıradaki Fraport TAV Antalyaspor arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak 30. hafta mücadelesinde, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanacak.

Saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Derbide 15. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 3'ü iç sahada 7 maçlık üstünlüğü bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 1'i dış sahada 5 galibiyeti var. Antalya takımları iki karşılaşmada ise golsüz berabere kalarak yenişemedi.

Akdeniz ekiplerinin en son lig randevusunda, 9. haftada 22 Kasım 2020'de oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Turuncu-yeşilliler en son iç sahada farklı yendi

Alanyaspor, sahasında en farklı galibiyetini geçen sezon 18 Haziran 2020'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 4-0'lık skorla elde etti.

Antalyaspor, 14 karşılaşmada rakibinin 21 golüne 15 kez ağları sarsarak karşılık verdi.

Ligde 4 maç sonra 29. haftada Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek üç puan kazanan Alanyaspor, çıkışını Antalyaspor mücadelesiyle sürdürmeyi planlıyor.

Oynadığı son 7 maçından beraberlikle ayrılan Antalyaspor ise galibiyet hasretine Alanya'da son vermek istiyor. Ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-beyazlılar, 2021'de mağlubiyet yaşamayan tek ekip unvanını 31. haftaya taşımayı hedefliyor.

Antalyaspor, 17 Mart Çarşamba günü de Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Alanyaspor'u konuk edecek.

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