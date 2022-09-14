Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
16 Eylül Cuma:
20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Çağdaş Altay
17 Eylül Cumartesi:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
18 Eylül Pazar:
17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan
17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Hüseyin GöçekAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.