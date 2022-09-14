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Spor, Futbol

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Emre Doğan   | 14.09.2022
Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

16 Eylül Cuma:

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Çağdaş Altay

17 Eylül Cumartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

18 Eylül Pazar:

17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

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