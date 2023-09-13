Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Ligde 17 Eylül Pazar günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:
16 Eylül Cumartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
17.00 Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Pendikspor: Mert Güzenge
17 Eylül Pazar:
17.00 Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler
17.00 İstanbulspor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Turgut Doman
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
18 Eylül Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 EMS Yapı Sivasspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş AltayAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.