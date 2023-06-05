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Spor, Futbol

Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 38'inci ve son haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Murat Kaya  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak maçlarla ilgili Merkez Hakem Kurulunun dijital atama yöntemiyle gerçekleştirdiği görevlendirmeler şöyle:

Yarın:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Burak Şeker

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: Burak Pakkan

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

7 Haziran Çarşamba:

20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor: Ümit Öztürk

20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın


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