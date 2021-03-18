Euro
8.99
Dolar
7.51
BIST 100
1,568.75
Altın
1,739.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile faaliyete geçirilecek EBA Destek Noktası Açılış Töreni'nde konuşuyor. MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 31. hafta yarın oynanacak Fatih Karagümrük-Kayserispor ve Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

Ercan Çakar   | 18.03.2021
Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Süper Lig'in 31. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Vodafone Park'ta 21 Mart Pazar günü yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlıkçıların Kovid-19 ile mücadelelerini şiirle anlattığı klip sosyal medyada ilgi görüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Tıbbi araştırma vakfı Fiocruz: Brezilya, tarihindeki en büyük sağlık sistemi çöküşü tehlikesiyle karşı karşıya
Inter'in kalecisi Handanovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında sahasındaki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında sahasındaki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor

Galatasaray Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor

Antalyaspor kupada adını finale yazdırdı

Antalyaspor kupada adını finale yazdırdı
MKE Ankaragücü'nün hedefi takım ruhuyla her maçtan 3 puan almak

MKE Ankaragücü'nün hedefi takım ruhuyla her maçtan 3 puan almak
FIFA'da günün haberi Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'na katılma öyküsü

FIFA'da günün haberi Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'na katılma öyküsü