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NBA'de 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde forma giyen 3 oyuncu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Abdulkadir Karakaya   | 18.03.2021
NBA'de 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) yapılan açıklamaya göre, 10 Mart'tan bu yana 490 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde 3 pozitif vaka tespit edildi.

Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

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