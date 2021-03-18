NBA'de 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Amerikan Basketbol Ligi'nde forma giyen 3 oyuncu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
İstanbul
Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) yapılan açıklamaya göre, 10 Mart'tan bu yana 490 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde 3 pozitif vaka tespit edildi.
Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.