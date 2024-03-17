Dolar
32.10
Euro
34.98
Altın
2,155.99
ETH/USDT
3,632.00
BTC/USDT
68,276.00
BIST 100
8,828.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız atlatırken sarı-kırmızılılar 2 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Süha Gür  | 17.03.2024 - Güncelleme : 17.03.2024
Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı

İstanbul

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta yapılan maçlarla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, zirve yarışındaki Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibini 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ise son bölümüne 3-2 yenik durumda girdiği maçta deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 ile geçti. 81 puana yükselen Galatasaray, 2 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor: 1-0

MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir: 2-1

Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor: 1-2

Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor: 4-1

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 3-1

Kasımpaşa-Galatasaray: 3-4

Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor: 3-0

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkan adayı Kurum: Metro hattını 5 yılda 2 katına çıkaracağız, 650 kilometreye ulaştıracağız
Bakan Uraloğlu: İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 177 milyar lira yatırım gerçekleştirdik
Şişli'de İsrail'e destek veren küresel firmalara ''tabut''lu protesto
İHH, Balkanlar'da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek oldu
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 120'nci gününde

Benzer haberler

Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı

Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı

Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla ayrıldı

Atakaş Hatayspor sahasından 3 puanla ayrıldı

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi
Futbolda milli mesai başlıyor

Futbolda milli mesai başlıyor
Yukatel Adana Demirspor, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u mağlup etti

Yukatel Adana Demirspor, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet