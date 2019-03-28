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Spor, Futbol

Trabzonspor'a Novak'tan kötü haber

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Filip Novak'ın sol arka uyluk kasında yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Meltem Yılmaz   | 28.03.2019
Trabzonspor'a Novak'tan kötü haber

Trabzon

Trabzonsporlu futbolcu Filip Novak'ın, sol arka uyluk kasında yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Çek futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Novak'ın ülkesinin milli takımında sakatlık yaşadığını belirten Güven, şunları kaydetti:

"Çek Cumhuriyeti ile Brezilya milli takımları arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen futbolcumuz Filip Novak'ın karşılaşma sonrasında sol arka uyluk kasında yaralanma tespit edilmiştir. Ülkesinin milli takım doktorları tarafından tedavisine başlanan Filip Novak'ın, Cumartesi günü Trabzon'da yapılacak tetkiklerin ardından sağlık durumu netlik kazanacak."

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