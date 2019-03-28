Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.26
Dolar
5.57
BIST 100
91,540.81
Altın
1,307.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Twitter'daki canlı yayın hesabından vatandaşlara hitap ediyor Dakka'da bir binada yangın çıktı
logo
Spor, Futbol

Manchester United'dan Solskjaer'e 3 yıllık sözleşme

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlüğe getirilen Ole Gunnar Solskjaer ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 28.03.2019
Manchester United'dan Solskjaer'e 3 yıllık sözleşme

Ankara

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlüğe getirilen Ole Gunnar Solskjaer ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2018'in aralık ayında görevden alınan teknik direktör Jose Mourinho'nun yerine geçici olarak getirilen Manchester United'ın eski futbolcusu Solskjaer ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce Molde ve Cardiff City kulüplerini çalıştıran 46 yaşındaki Norveçli teknik adam, United'ın başında çıktığı maçlarda 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Manchester United formasını 1996'dan 2007'ye kadar giyen Solskjaer, 366 maçta 126 gol atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimleri
Esed rejiminin 52 yıllık Golan 'kartı'
GÖRÜŞ - Katolik Kilisesi'nde mızrak çuvala sığmıyor
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi

Benzer haberler

'Milli takımın bu jenerasyonla Avrupa ve Dünya Kupası'na gidebileceğini düşünüyorum'

'Milli takımın bu jenerasyonla Avrupa ve Dünya Kupası'na gidebileceğini düşünüyorum'

'İyi bir başlangıç yaptık'

'Trabzonspor'un bu sezon hedefi ikincilik'

Diagne'den sakatlık açıklaması

Diagne'den sakatlık açıklaması
Avrupa liglerinin 'nöbetçi' golcüleri

Avrupa liglerinin 'nöbetçi' golcüleri
Galatasaray'da 1 günlük izin sona erdi

Galatasaray'da 1 günlük izin sona erdi