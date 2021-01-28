Euro
8.92
Dolar
7.37
BIST 100
1,475.33
Altın
1,841.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ercan Çakar   | 28.01.2021
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Mete Kalkavan

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

31 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Sarper Barış Saka

16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech ve Pfizer: Kovid-19’a karşı aşımız mutasyona uğramış virüse karşı etkili
Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke olan ABD, kötü gidişatı durduramıyor
Güney Afrika'ya gelecek hafta 1 milyon doz AstraZeneca aşısı ulaşacak
Türkiye KKTC'ye 20 bin doz daha Sinovac aşısı gönderdi
Kitap tasarımlı kütüphanedeki kaynaklar salgın sürecinde elektronik ortamda okundu

Benzer haberler

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Trabzon yerel basınında 'Süper Kupa' sevinci

Uzatmada en çok Gaziantep FK ve Denizlispor güldü

Uzatmada en çok Gaziantep FK ve Denizlispor güldü
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Bu sene şanssız bir sene geçiyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Bu sene şanssız bir sene geçiyoruz
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Kupayı Trabzon şehrine, Trabzonspor taraftarına armağan ediyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Kupayı Trabzon şehrine, Trabzonspor taraftarına armağan ediyoruz