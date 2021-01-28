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Spor, Futbol

Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ercan Çakar   | 28.01.2021
Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

İstanbul

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 31 Ocak Pazar günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Erkan Özdamar yapacak.

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