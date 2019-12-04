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Spor, Futbol

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Emre Doğan   | 04.12.2019
Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

İstanbul

Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Aralık Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

7 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

8 Aralık Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Ali Palabıyık

16.30 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler

9 Aralık Pazartesi:

20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

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