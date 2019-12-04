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Spor, Futbol

Kasımpaşa teknik direktör Tayfur Havutçu ile anlaştı

Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Emre Doğan   | 04.12.2019
Kasımpaşa teknik direktör Tayfur Havutçu ile anlaştı

İstanbul

Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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