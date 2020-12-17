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Spor, Futbol

Süper Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Hilmi Sever   | 17.12.2020
Süper Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor

İstanbul

Süper Lig'in 13. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı konuk edecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 13. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

20 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

21 Aralık Pazartesi:

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)

Not: Medipol Başakşehir haftayı bay geçecek.

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