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Spor, Futbol

Süper Lig'de 100. maçını geride bırakan Antalyasporlu Doğukan Sinik gururlu

Antalyaspor'un genç oyuncusu Doğukan Sinik, Süper Lig'de 100. maçına çıkma başarısı gösterdi.

Oktay Özden   | 07.03.2022
Süper Lig'de 100. maçını geride bırakan Antalyasporlu Doğukan Sinik gururlu

Antalya

Doğukan, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'un dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında yerini Gökdeniz Bayrakdar'a devreden 23 yaşındaki futbolcu, böylece Süper Lig'deki 100. maçını geride bırakmış oldu.

Süper Lig'de 6 sezonda kırmızı-beyazlı formayla çıktığı karşılaşmalarda 3 gol atan Doğukan Sinik, sosyal medya hesabından "Biraz heyecan, biraz hüzün, sevinç ve fazlasıyla gurur. Bu şanlı arma altında 100. Süper Lig maçı. Her zaman en iyisi için mücadelemi verdim ve bundan sonra da vereceğim. Onurlandıran kulübüme, takım arkadaşlarıma ve tüm taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Antalyaspor Kulübü de futbolcusunu tebrik etti.


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