Dolar
12.26
Euro
13.73
Altın
1,784.48
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,812.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı düzenliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Galata Kulesi’ne yansıtma yapılıyor.
logo
Spor, Futbol

Süper Lig kulüplerinden hakemlerle ilgili konuşmama kararı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün katılımıyla gerçekleştirdikleri toplantıda Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldıkları söyledi.

Emre Doğan   | 24.11.2021
Süper Lig kulüplerinden hakemlerle ilgili konuşmama kararı

Istanbul

Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliğinin Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen ve 14 kulübün katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruluyla (MHK) yürüttüğü çalışmanın detayları konusunda kulüplerin bilgilendirildiğini belirten Ağaoğlu, "Toplantıya katılan 14 kulüp başkanı, ligin ilk yarısının sonuna kadar hakemlerle ilgili açıklama yapılmaması konusunda fikir birliğine vardı. Diğer kulüp başkanlarıyla henüz konuşmadık. 14 kulübün başkanı ve yöneticileri, kendilerinin ve yöneticilerinin MHK ile yaptığımız çalışmanın selameti açısından, hakemlerin moral ve motivasyonlarını etkilememek adına hiçbir beyanda bulunmayacak. Bunun da toplum tarafından olumlu algılanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de yer alan kulüplerin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Takımların giderlerinin çok önemli bir kısmı yabancı para birimiyle ölçülüyor. Son zamanlarda kurdaki dalgalanmalar, kulüplerimizi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya getirdi. Buna bağlı olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sezon başında kulüplere 300 milyon liralık ek kaynak sağlayacağı konusunda beyanatı vardı. Özellikle Anadolu kulüpleri çok ciddi kaynak sıkıntısı içinde. Nihat Özdemir'in bu sözünü yerine getirmesini ve bu rakamın eşit olarak dağıtılmasını talep ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Toplantıda yayın ihalesiyle ilgili de değerlendirmede bulunduklarını kaydeden Ağaoğlu, "14 kulübümüzün katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, yaklaşmakta olan naklen yayın ihalesiyle ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi. İzlenecek yol haritası belirlendi. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Kulüpler Birliği Vakfı, TFF ve danışman şirketle yapılacak çalışmanın ana hatları belirlendi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Sağlık Örgütü: Ülkeler zorunlu Kovid-19 aşısı üzerinde düşünmeli
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 774 bine yaklaştı
Prof. Dr. Akova: 'Kovid-19 ilacı' olumlu bir gelişme
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı salgındaki en yüksek seviyeye çıktı
Tokyo'da 2021'in en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Süper Lig kulüplerinden hakemlerle ilgili konuşmama kararı

Süper Lig kulüplerinden hakemlerle ilgili konuşmama kararı

PFDK'den 4 kulübü para cezası

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetimine destek

A Milli Futbol Takımı Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi