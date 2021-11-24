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Sofiane Feghouli: Galatasaray'da mutluyum

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Feghouli, Galatasaray'da futbol oynadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Emrah Oktay   | 24.11.2021
Sofiane Feghouli: Galatasaray'da mutluyum Fotoğraf: Mehmet Murat Önel / AA

Istanbul

İSTANBUL (AA) - Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla yapacakları maçı kazanarak tur atlamayı garantilemek istediklerini söyledi.

Cezayirli futbolcu, grubun 5. haftasında yarın Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla yapılacak maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin analizini yaptıklarını aktaran Feghouli, "Yaptığımız analizin sonunda ortaya çıkan düşünce bu maçı kazanmamız gerektiği yönündeydi. Takım arkadaşlarıma baktığımda ve onlarla konuştuğumda yarınki maçı kazanmak için motivasyonların yüksek olduğunu görüyorum ve iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'deki performans farklılıklarıyla ilgili soru üzerine Feghouli, "Her maça ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Bu seviyede her üç günde bir maç oynamak kolay değil. Buna adapte olmaya çalışan yeni oyuncularımız var. Geçmişte son günde şampiyonluk kazandık. Lig uzun. Bugün biten bir şey yok. Önümüzde uzun bir sezon var. Hedefimiz yarınki maçı kazanıp tur atlamak ve iyi bir şekilde ilerlemek." ifadelerini kullandı.

Feghouli, Fenerbahçe derbisinde birçok pozisyon bulduklarına değinerek, "Çok fırsat bulduk ama değerlendiremedik. Bu maç 10 kez oynansa 9'unu kazanırız ama bu futbol. Bazen böyle yenilgiler olabiliyor. Bunu bir kenara bırakıp yarına odaklanmalıyız. Çünkü Marsilya maçını kazanıp gruptan çıkmak bizim için çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

"Galatasaray'da mutluyum"

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Feghouli, Galatasaray'da futbol oynadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendi performansı ve sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili soru üzerine 31 yaşındaki futbolcu, "Takımda bazı değişiklikler oldu. Birçok yeni oyuncu geldi ama sistem aynı, oyuncuların tekrardan bir araya gelip bütünlük yakalanması ve ülkeyi tanıması zaman alıyor. Takım olarak fena olmadığımızı düşünüyorum. Avrupa Ligi'nde iyi bir şekilde devam ediyoruz. Süper Lig'de de daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Galatasaray'da olmaktan ve hocamla çalışmaktan çok mutluyum. Takımdaki arkadaşlarımı da çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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