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Spor, Futbol

Süper Lig kulüpleri kış transfer döneminde 58 oyuncuyla anlaştı

Trendyol Süper Lig takımları, 2. transfer ve tescil döneminde 58 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Bozhan Memiş  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Süper Lig kulüpleri kış transfer döneminde 58 oyuncuyla anlaştı

İstanbul

Ligde 13 Ocak'ta başlayan ve 30 gün süren sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde 14 kulüp, 58 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpler, yurt içinden 25, yurt dışından 33 olmak üzere toplamda 58 futbolcuyu kadrolarına katarken tahtası kapalı Adana Demirspor, Bellona Kayserispor, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor transfer yapamadı.

En fazla transferi Galatasaray ile Konyaspor yaptı

Süper Lig takımları arasında ara transfer dönemini en hareketli geçiren ekipler Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor oldu.

Her iki ekip de kadrolarını 7'şer oyuncuyla takviye ederken, bu takımları 5'er transfer yapan Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK takip etti

Transferler

Süper Lig'de 2. transfer ve tescil döneminde takımların kadrosuna kattığı futbolcular şu şekilde:

Galatasaray (7): Carlos Cuesta (Genk), Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Mario Lemina (Wolverhampton), Alvaro Morata (Milan-Kiralık), Przemyslaw Frankowski (Lens-Kiralık), Eren Elmalı (Trabzonspor), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü)

TÜMOSAN Konyaspor (7): Mehmet Kaya (TS Dortmund), Bahadır Güngördü (MKE Ankaragücü), Martin Björlo (Fredrikstad), Abdurrahman Üresin (Serik Belediyespor), Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor), Ahmet Daş (Karacabey Belediyespor), Kaan Akyazı (Fenerbahçe U19)

Corendon Alanyaspor (5): Tonny Vilhena (Panathinaikos-Kiralık), Andraz Sporar (Panathinaikos), Enes Keskin (Siltaş Yapı Pendikspor), Umut Mert Toy (Siltaş Yapı Pendikspor), Batuhan Yavuz (Duisburg)

RAMS Başakşehir (5): Christopher Operi (Le Havre), Festy Ebosele (Udinese), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Ivan Brnic (Olympiakos), Umut Güneş (Trabzonspor)

Gaziantep FK (5): Emmanuel Boateng (Al-Orobah), İzzet Erdal (Hoffenheim II), Muhammed Gümüşkaya (Westerlo-Kiralık), Anel Husic (Young Boys-Kiralık), Semih Güler (Adana Demirspor)

Fenerbahçe (4): Diego Carlos (Aston Villa), Anderson Talisca (Al-Nassr), Milan Skriniar (Paris Saint-Germain-Kiralık), Ognjen Mimovic (Kızılyıldız)

Trabzonspor (4): Danilo Sikan (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk), Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Tim Jabol-Folcarelli (Ajaccio)

ikas Eyüpspor (4): Hamza Akman (Sonderjyske), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Umut Bozok (Trabzonspor), Yalçın Kayan (Göztepe)

Kasımpaşa (4): Sinan Bolat (Westerlo-Kiralık), Kamil Piatkowski (Salzburg-Kiralık), Cen Keleş (Beşiktaş-Kiralık), Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor)

Çaykur Rizespor (4): Efe Doğan (Bucaspor 1928), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Abdülkadir Ömür (Hull City-Kiralık), Berkay Özcan (RAMS Başakşehir)

Net Global Sivasspor (3): Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Veljko Simic (Omonia), Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü-Kiralık)

Beşiktaş (2): Keny Arroyo (Independiente), Elan Ricardo (CD La Equidad)

Göztepe (2): Emersonn (Athletico Paranaense), Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)

Sipay Bodrum FK (2): Enis Bardhi (Trabzonspor), Jonathan Okita (Zürich)

Reeder Samsunspor: Transfer tahtası kapalı

Onvo Antalyaspor: Transfer tahtası kapalı

Bellona Kayserispor: Transfer tahtası kapalı

Atakaş Hatayspor: Transfer tahtası kapalı

Adana Demirspor: Transfer tahtası kapalı

Not: Kulüplerin sezon başında başka takımlara kiralayıp kış transfer döneminde kadrosuna geri dönen oyuncular ve altyapıdan yükseltip profesyonel sözleşme imzaladığı futbolcular değerlendirmeye dahil edilmemiştir.

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