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Spor, Futbol

Oğuz Çetin, yoğun bakıma kaldırıldı

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Oğuz Çetin, beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Süha Gür  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Oğuz Çetin, yoğun bakıma kaldırıldı

İstanbul

61 yaşındaki futbol adamı, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Çetin'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü görevini üstlenen Oğuz Çetin için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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