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Spor, Futbol

Süper Lig hakemi Arda Kardeşler PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig hakemi Arda Kardeşler, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Ercan Çakar   | 13.05.2022
Süper Lig hakemi Arda Kardeşler PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Arda Kardeşler'in, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.


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