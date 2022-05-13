Süper Lig hakemi Arda Kardeşler PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, Arda Kardeşler'in, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
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