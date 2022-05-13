Dolar
15.48
Euro
16.10
Altın
1,810.52
ETH/USDT
2,072.60
BTC/USDT
30,041.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Pınar Karşıyaka seride 1-1 eşitliği yakaladı

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes’i 79-73 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seride 1-1 eşitliği yakaladı. Yarı finale çıkacak ekip, 15 Mayıs'ta İstanbul’da oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.

Ali Korkmaz   | 13.05.2022
Pınar Karşıyaka seride 1-1 eşitliği yakaladı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Larkin ve Pleiss'la etkili olduğu ilk 5 dakikalık bölümü 10-5 üstün geçen Anadolu Efes karşısında Roll, M'Baye ve Tyus'la 7-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, son 4 dakikaya 12-10 önde girdi. Kalan bölümde üstünlüğü tekrar ele geçiren Anadolu Efes, ilk periyodu 22-21 galip tamamladı.

İkinci periyotta Dunston'ın basketiyle 28-27 öne geçen rakibi karşısında Taylor, Tyus ve M'Baye ile 12-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 16. dakika içinde aradaki farkı 11 sayıya çıkardı: 39-28. Üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 49-42 önde gitti.

İlk 2,5 dakikalık bölümde iki takımın da sayı üretemediği 3. periyotta Pınar Karşıyaka, 24. dakikada Taylor ve Roll'un basketleriyle farkı 12 sayıya çıkardı: 56-44. Rakibine 8-0'lık seriyle cevap veren ve farkı 4 sayıya (56-52) indiren Anadolu Efes karşısında ev sahibi ekip, son 2 dakikaya 61-57 önde girdi. Pınar Karşıyaka periyodu 64-57 üstün tamamladı.

Dördüncü periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde rakibine sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, Dunston ve Ömer Can'la yakaladığı 9-0'lık seriyle 66-63 üstünlük kurdu. Son 2 dakikasına Pınar Karşıyaka'nın 73-71 önde girdiği müsabakayı ev sahibi ekip 79-73 kazandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı
Kuzey Kore'de Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Benzer haberler

Pınar Karşıyaka seride 1-1 eşitliği yakaladı

Pınar Karşıyaka seride 1-1 eşitliği yakaladı

NBA Doğu Konferansı'nda ilk finalist Miami Heat

THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'i belli oldu

Nikola Jokic, NBA'de sezonun en değerli oyuncusu seçildi

Nikola Jokic, NBA'de sezonun en değerli oyuncusu seçildi
NBA'de Bucks ve Grizzlies yarı final beşinci maçlarını kazandı

NBA'de Bucks ve Grizzlies yarı final beşinci maçlarını kazandı

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off çeyrek final serisinde ikinci maç oynanacak

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off çeyrek final serisinde ikinci maç oynanacak