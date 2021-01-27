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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Medipol Başakşehir - Trabzonspor 2020 TFF Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulunuyor
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Spor, Futbol

Süper Kupa Trabzonspor'un

Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Emrah Oktay,Hilmi Sever   | 27.01.2021
Süper Kupa Trabzonspor'un Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

Medipol Başakşehir - Trabzonspor

2020 TFF Süper Kupa mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Medipol Başakşehirli oyuncu Marlon Rodrigues (solda) ile Trabzonspor oyuncusu Abdulkadir Parmak (61) mücadele etti. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'yı 2. kez müzesine götürdü

6. dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere gitti.

16. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Fernandes, kafayla vurduğu topu üstten auta gönderdi.

22. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok, yatarak yerden sağına gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

25. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

37. dakikada Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Demba Ba'nın çıkardığı şutta top yandan auta gitti.

38. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasına giren Djaniny sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Mert, sağına uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

47. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Serkan Asan'ın ortasına penaltı noktası civarındaki Ponck ters bir vuruş yaptı. Altıpas sağ çaprazına doğru yükselen meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok'tan önce kafayla vuran Djaniny fileleri havalandırdı: 0-1.

56. dakikada turuncu-lacivertliler VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Junior Fernandes'in ceza sahası dışından şutunda top savunmadaki Edgar Ie'den döndü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda devam kararı verdi. Ancak kısa süre sonra Video Yardımcı Hakem Abdulkadir Bitigen'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Uğurlu, penaltıya hükmetti. 58. dakikada topun başına geçen Demba Ba, fileleri havalandırdı: 1-1.

73. dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Maçın 28. dakikasından sarı kartı olan Epureanu, ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

85. dakikada Karadeniz temsilcisi bir kez daha üstünlük kurdu. Medipol Başakşehir'in soldan kullandığı kornerde topu kapan Djaniny takımını hızla sağdan atağa çıkardı. Bu oyuncunun pasında soldan atağa katılan Ekuban ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mert Günok'tan sıyrılan Ganalı oyuncu topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, TFF Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı Nihat Özdemir verdi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi pandemi tedbirlerine uygun yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa'yı Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'a verdi. Kupayı Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak birlikte havaya kaldırdı.

Özdemir, iki takım oyuncularına madalyalarını da takdim etti.

Süper Kupa'yı 2. kez kazanan Trabzonspor'da oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı'yı havaya atarak büyük coşku yaşadılar.

Kupa töreninde sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Abdülkadir Ömür de koltuk değnekleriyle yer aldı.

Trabzonsporlu futbolcu ve teknik heyet, ikincilik madalyası için sahaya gelen Medipol Başakşehir ekibini alkışladı.

Maçın adamı Ekuban

TFF Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü atan Trabzonsporlu Caleb Ekuban seçildi.

Ekuban'a plaketini TFF Başkanı Nihat Özdemir verdi.

Abdullah Avcı ilk kupasını kazandı

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı kulüp antrenörü olarak kariyerindeki ilk kupayı kazandı.

Avcı, kariyerindeki ilk kupayı 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı Süper Kupa'da kazanma sevincini yaşadı.

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