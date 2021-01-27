Milli atletler Viyana yolcusu
Milli atletler, Viyana Klasik Salon Yarışmaları'nda mücadele edecek.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 milli atlet, 30 Ocak'taki Viyana Klasik Salon Yarışmaları'nda boy gösterecek.
Müsabakalarda, Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Ramazan Barbaros, Özge Soylu, Akın Özyürek ve Oğuz Akgül yarışacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.