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Spor

Milli atletler Viyana yolcusu

Milli atletler, Viyana Klasik Salon Yarışmaları'nda mücadele edecek.

Halil İbrahim Avşar   | 27.01.2021
Milli atletler Viyana yolcusu

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 milli atlet, 30 Ocak'taki Viyana Klasik Salon Yarışmaları'nda boy gösterecek.

Müsabakalarda, Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Ramazan Barbaros, Özge Soylu, Akın Özyürek ve Oğuz Akgül yarışacak.

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