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Futbol

Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Queens Park Rangers forması giyen İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel'i transfer etti.

Berad Büyük   | 27.01.2021
Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel ile sözleşme imzaladı

Istanbul

Fenerbahçe Kulübü, Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Queens Park Rangers'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kendisi 4,5 sene Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

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