Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Kulübü, Queens Park Rangers forması giyen İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel'i transfer etti.
Istanbul
Fenerbahçe Kulübü, Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ailemize hoş geldin Bright Osayi-Samuel 💛💙 pic.twitter.com/4qk7GWvtu0— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 27, 2021
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Queens Park Rangers'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kendisi 4,5 sene Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.