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Liverpool, Newcastle United'a karşı 10 kişi kalsa da 3 puanı aldı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Liverpool, Newcastle United karşısında geriye düşmesi ve 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Hüseyin Burak Demirer  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Liverpool, Newcastle United'a karşı 10 kişi kalsa da 3 puanı aldı

Ankara

Ligin iddialı ekipleri arasındaki mücadelede Newcastle United, Liverpool'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, 25. dakikada Gordon ile 1-0 öne geçti. Liverpool kaptanı Van Dijk, golden 3 dakika sonra kırmızı kart gördü.

Fakat Liverpool, oyuna 77. dakikada dahil olan Nunez'in 81 ve 90+3'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı.

Puanını 7'ye çıkaran Liverpool 4. sıraya yükselirken, 3 puanda kalan Newcastle United 13. sıraya geriledi.

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