Liverpool, Newcastle United'a karşı 10 kişi kalsa da 3 puanı aldı
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Liverpool, Newcastle United karşısında geriye düşmesi ve 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Ankara
Ligin iddialı ekipleri arasındaki mücadelede Newcastle United, Liverpool'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, 25. dakikada Gordon ile 1-0 öne geçti. Liverpool kaptanı Van Dijk, golden 3 dakika sonra kırmızı kart gördü.
Fakat Liverpool, oyuna 77. dakikada dahil olan Nunez'in 81 ve 90+3'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı.
Puanını 7'ye çıkaran Liverpool 4. sıraya yükselirken, 3 puanda kalan Newcastle United 13. sıraya geriledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.