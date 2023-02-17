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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçlarının programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de ertelenen maçların oynanacağı tarihler belli oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 17.02.2023
Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçlarının programı belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıkalmaya göre, Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki 14. hafta mücadelesi 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelenen 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor karşılaşması ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da yapılacak.

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