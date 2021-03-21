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Spor, Futbol

Sivasspor'un ligde 8 maçtır bileği bükülmüyor

Serhat Zafer   | 21.03.2021
Sivasspor'un ligde 8 maçtır bileği bükülmüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Sivas

Süper Lig'in 31. haftasında dün deplasmanda Göztepe'yi 5-3 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Sezonun ikinci yarısına deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak başlayan Sivas ekibinin, daha sonra çıktığı 8 maçta da bileği bükülmedi.

Ligin 23. haftasında iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.

Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenmeyi başardı.

Sivas temsilcisi, 27. hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1 ve 29. haftada da dış sahada Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 31. haftada ise deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla yenerek yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

Oynadığı son 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde edip hanesine 16 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 29 maçta 9 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 yenilgi alan kırmızı-beyazlı ekibin 40 puanı bulunuyor.

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